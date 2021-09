I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fiumicino: vasto incendio di sterpaglie, operazioni di spegnimento in corso - Oggi intorno alle 14:00 è divampato un vasto incendio di sterpaglie nel comune di Fiumicino, all’altezza del quadrante di via Vincenzo Crescini. Non sono state coinvolte abitazioni. Sul posto i vigili del fuoco procedono con le operazioni di spegnimento, ostacolate dal vento che alimenta le fiamme. Presenti sul posto anche due elicotteri della Regione Lazio oltre a diversi moduli della protezione civile e personale per la gestione del traffico veicolare. Seguiranno aggiornamenti. (segue) (Rer)