I fatti del giorno - Roma (5)

- Roma: Raggi, ieri in via Veneto presentazioni ufficiali calciatrici società sportiva Lazio Women - "Ieri sera in via Veneto le presentazioni ufficiali delle calciatrici della Società Sportiva Lazio Women, che hanno tagliato il traguardo importantissimo della serie A". Lo scrive su Facebook la sindaca uscente del M5s Virginia Raggi. "Hanno sfilato per noi come modelle d’eccezione nella cornice di questa strada leggendaria che è il simbolo della Dolce Vita, in omaggio alla Roma del cinema, della moda, della nostra eccellenza artistica e creativa conosciuta in tutto il mondo. Le avevamo festeggiate in Campidoglio a giugno, emozionandoci insieme a loro per questa vittoria conquistata in un momento non facile, con la tenacia, l’impegno, lo spirito di squadra - spiega Raggi -. Un po' la metafora della ripartenza di Roma e dell’Italia, che tanto deve anche ai successi dei nostri atleti: ci hanno resi orgogliosi, ci hanno fatti sentire uniti, determinati a raggiungere gli obiettivi nonostante le difficoltà, come insegna lo sport". "Quest’evento è stato organizzato dalla Ss Lazio, in collaborazione con l’Associazione via Veneto - prosegue Raggi -. Li ringrazio per la lungimiranza con cui hanno giocato le rispettive partite, fino in fondo e con il cuore: da un lato quelle della Società sportiva, dall’altro quella degli imprenditori, degli albergatori, dei ristoratori, dei commercianti, che hanno tenuto duro e continuano a combattere per tenere aperte le rispettive attività. Siamo al loro fianco, sempre. Sport, moda, cinema, turismo. Eccellenza, impegno, lavoro. Sono i punti forza della nostra squadra, quelli che ci consentono di vincere la nostra partita, insieme. Ancora complimenti alla Lazio Women, bravissime", conclude. (Rer)