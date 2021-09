I fatti del giorno – Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ue: ministra Difesa tedesca, non potevamo opporci a decisione Usa su ritiro da Afghanistan - L'Ue “non ha quasi opposto resistenza” alla decisione degli Stati Uniti sul ritiro della Nato dall'Afghanistan “perché non poteva permetterselo per mancanza di capacità proprie”. È quanto affermato dalla ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer, durante la riunione con i colleghi degli Stati membri dell'Unione europea in corso a Kranj, in Slovenia. Su Twitter, l'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) ha aggiunto: “È vero, in Afghanistan l'Occidente ha subito un duro colpo. Se si tratta veramente di una disfatta duratura, lo decideranno le conclusioni che trarremo ora in Europa e negli Stati Uniti”. Se queste fossero “una divisione tra l'Europa e la Nato o tra l'Europa e gli Usa, o un ritiro dall'impegno internazionale, allora l'Occidente avrebbe veramente perso”. Kramp-Karrenbauer ha quindi aggiunto: “Se ora diventiamo più forti come europei, in modo da poter essere su un piano di parità con gli Usa per rafforzare l'alleanza occidentale nel suo insieme, allora vinciamo”. (segue) (Res)