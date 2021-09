I fatti del giorno – Europa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia: Covid, Macron non esclude l'estensione del pass sanitario oltre il 15 novembre - Il presidente francese Emmanuel Macron non esclude la possibilità di estendere l'utilizzo del pass sanitario al di là del 15 novembre, data limite fissata dal governo per imporre l'utilizzo del certificato. "Se l'epidemia di coronavirus sarà ancora presente nelle prossime settimane bisognerà considerare questa possibilità per i territori più colpiti", ha detto il capo dello Stato durante un punto stampa a Marsiglia. Il presidente ha sottolineato il fatto che si tratta di uno strumento "provvisorio". Grazie al pass sanitario non abbiamo più bisogno di "chiudere i ristoranti, i caffè, i teatri, i cinema, le sale di spettacolo, le attività sportive", ha detto Macron. (segue) (Res)