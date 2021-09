I fatti del giorno – Europa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Danimarca: oggi processo per impeachment contro ex ministra Immigrazione - In Danimarca è in corso un processo di impeachment contro l’ex ministra dell'Immigrazione Inger Stoejberg, accusata di aver ordinato illegalmente la separazione di giovani coppie richiedenti asilo nel 2016. Il processo è considerato di importanza storica nel Paese, dal momento che da oltre trentanni non si teneva una causa per impeachment e quella contro Stoejberg è la seconda da un secolo a questa parte. L’ex ministra è responsabile di varie misure drastiche attuate a livello di immigrazione, ai tempi del governo di centrodestra sostenuto dal Partito popolare danese, fra il 2015 e il 2019. Per scelta di Stoejberg sono stati pubblicati annunci sui giornali libanesi per scoraggiare i rifugiati, mentre le regole sul ricongiungimento familiare sono state inasprite, suscitando critiche da parte dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). Il caso di impeachment deriva da un ordine emesso da Stoejberg nel febbraio 2016, secondo cui i rifugiati sposati di età inferiore ai 18 anni non devono essere ospitati nelle strutte insieme ai rispettivi coniugi. In base a tale normativa, 23 coppie sposate, alcune con figli, erano state separate prima che la politica venisse abbandonata pochi mesi dopo. (Res)