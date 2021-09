I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: ministero Istruzione smentisce cancellazione lezioni in berbero - Il ministero della Pubblica istruzione dell’Algeria ha smentito le informazioni circolate sui social in merito alla cancellazione dell'insegnamento dell’amazigh (o tamazigh), la lingua berbera, durante l'anno scolastico 2021/2020. In un comunicato stampa ufficiale, il dicastero ha precisato che l'insegnamento della lingua amazigh è ancora nel curriculum scolastico, come previsto dalla Costituzione. Il riconoscimento del berbero quale lingua ufficiale in tutte le istituzioni pubbliche, incluse scuole e università è stato inserito nelle modifiche alla Costituzione algerina del 2017. In quell’anno venne approvata anche la creazione di un’Accademia algerina della lingua berbera unica del suo genere in Nord Africa. (segue) (Res)