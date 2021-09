I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: Alta commissione elettorale incontra ambasciatore Ue, focus su elezioni 24 dicembre - Il presidente dell’Alta commissione elettorale della Libia, Imad al Sayeh, ha incontrato oggi l’ambasciatore dell’Unione europea in Libia, Jose Antonio Sabadell, nell'ambito del sostegno della comunità internazionale alle elezioni previste nel Paese il prossimo 24 dicembre. L'incontro, che si è tenuto presso la sede dell’Alta commissione a Tripoli, ha passato in rassegna gli sviluppi del processo elettorale secondo i dati attuali, il livello di prontezza della commissione, in particolare dopo la conclusione della fase di registrazione degli elettori, e i preparativi per la fase successiva. Da parte sua Sabadell ha confermato il sostegno dell’Unione europea all’imminente processo elettorale, lodando gli sforzi compiuti dalla commissione nella fase di registrazione ed esprimendo la diponibilità della missione a collaborare per il corretto svolgimento delle elezioni. (segue) (Res)