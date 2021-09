I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: consigliere presidente Saied denuncia tentativi di creare tensione con la Libia - Bisogna smetterla di creare tensioni tra Tunisia e Libia, perché la storia, la geografia, i legami di sangue e gli interessi comuni tra i due popoli fratelli “non possono essere influenzati da dichiarazioni irresponsabili o tentativi disperati di parti che tutti conoscono”. Lo ha detto il consigliere del presidente della Tunisia Kais Saied, Walid al Hajjam, all'agenzia di stampa ufficiale "Tap". Commentando le dichiarazioni di alcuni funzionari libici di alto livello, Al Hajjam ha sottolineato che "i legami di fratellanza, cooperazione e partenariato che uniscono Tunisia e Libia sono troppo forti e non possono essere influenzati dalle voci in circolazione su Facebook, dalle false informazioni e analisi pubblicate da parti che non vogliono il bene dei due Paesi e popoli fratelli". Al Hajjam ha aggiunto che le relazioni tra i due Stati sono "storiche, consolidate, solide ed eccezionali sotto tutti i punti di vista", ribadendo il rifiuto della Tunisia di "qualsiasi tentativo di creare tensioni”. Il consigliere ha sottolineato che "tutte le misure prese ai valichi di frontiera hanno solo motivazioni sanitarie e mirano a controllare l'evoluzione della situazione epidemiologica in Tunisia ed evitare scenari passati a cui la Tunisia ha assistito a causa della rapida e ampia diffusione del coronavirus". Al Hajjam intende così rispondere alle dichiarazioni del primo ministro del governo di unità nazionale libico, Abdelhamid Dabaiba, che in un recente discorso alla nazione ha affermato che "il terrorismo in Libia viene importato dall'estero", spiegando di aver inviato al riguardo "una delegazione in Tunisia". In verità, Dabaiba a sua volta stava rispondendo a un cablogramma dell'Interpol tunisino del 6 luglio scorso, in merito alla "intenzione di circa 100 terroristi presenti nella base aerea di Al Watiya di infiltrarsi in Tunisia dal lato di Ben Guerdane”. Eventualità però respinta dalle autorità libiche. (segue) (Res)