Usa: salgono a 9 le vittime dell’uragano Ida nell’area di New York

- Sono salite a nove le vittime delle alluvioni provocate dal passaggio dell’uragano Ida nell’area di New York, negli Stati Uniti, dove intanto è stato proclamato lo stato d’emergenza. Lo riporta il “New York Times”, secondo cui le violente precipitazioni delle ultime ore hanno anche distrutto case nel New Jersey e fermato i servizi di metropolitana. Otto delle nove vittime, i cui nomi non sono stati resi pubblici, si trovavano in quattro diverse zone della città di New York, mentre la nona si è registrata a Passaic, nel New Jersey. Il dipartimento di polizia di New York ha fatto sapere che le cause precise dei decessi saranno determinate nelle prossime ore. Il sindaco Bill de Blasio ha dichiarato lo stato d’emergenza poco prima di mezzanotte, osservando come New York stesse assistendo a “un evento meteorologico storico” con “piogge da record in tutta la città, alluvioni e condizioni pericolose sulle nostre strade”. Il sindaco ha anche invitato i cittadini a restare all’interno delle loro case. Lo stato d’emergenza è stato dichiarato anche dal governatore del New Jersey, Phil Murphy. “State lontani dalle strade, state a casa, state al sicuro”, ha raccomandato ai cittadini.(Nys)