Cina: cooperazione Juncao, presidente Xi Jinping si congratula per 20mo anniversario

- Il presidente della Cina Xi Jinping ha inviato oggi un messaggio di congratulazioni al Forum per il 20mo anniversario dell'assistenza Juncao e della cooperazione allo sviluppo sostenibile, che si è tenuto sia da remoto sia in presenza a Pechino. Lo ha riferito l'agenzia di stampa nazionale "Xinhua". Nella sua lettera Xi ha osservato che la tecnologia Juncao in Cina "genera benefici economici, sociali e ambientali e aiuta a migliorare l'ecologia, la sicurezza alimentare ed energetica". Nata in Papua Nuova Guinea e diffusa in più di cento Paesi, la tecnica Juncao può aiutare ad aumentare il reddito attraverso la coltivazione di funghi a basso costo e contenere la desertificazione fornendo una nuova fonte di mangime per il bestiame. Xi ha poi sottolineato che "la Cina è disposta a cooperare con le parti interessate per continuare a contribuire all'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile". (Cip)