Rpt - Milano 2021: Bastoni (Lega) risponde a Sala, non accetto lezioni da chi incontra personaggi con precedenti penali e daspo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con testo corretto - "Chi ora mi accusa e chiede spiegazioni al nostro candidato sindaco, Luca Bernardo, è proprio chi rivendica l'incontro con il rapper Rondo da Sosa, nome d'arte del 19enne Mattia Barbieri, destinatario oggi di un daspo urbano per violenza" lo afferma in una nota Massimiliano Bastoni, consigliere comunale e regionale della Lega, rispondendo al sindaco uscente Beppe Sala per le reazioni dopo l'intervista rilasciata al Corriere della Sera dall'esponente del Carroccio. "Ai milanesi interessa di più un antifascismo fuori tempo massimo o un sindaco che incontra un personaggio con numerosi precedenti per istigazione a delinquere, lesioni personali, rissa, danneggiamento aggravato, appropriazione indebita, oltraggio ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, lesioni personali, minaccia e furto", prosegue Bastoni. "Fatto ancora più grave se si pensi che Sala ha rivendicato l'incontro è la stretta di mano dopo che questo rapper è stato raggiunto da un daspo urbano dal questore di Milano", conclude Bastoni. (Com)