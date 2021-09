Milano: due aggressioni con arma da taglio nella stessa zona, feriti 20enne e 19enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due cittadini egiziani di 20 e 19 anni sono stati aggrediti con arma da taglio nella stessa zona e alla stessa ora. Il primo episodio risale alle 23 di ieri, quando il 20enne stava camminando nel parco di via Rancati ed è stato assalito da un uomo che lo ha ferito alle braccia con un'arma da taglio, apparentemente senza alcuna ragione. Poco dopo, lo stesso è accaduto al 19enne in via Cavezzali: dopo essere stato avvicinato da tre uomini che gli si sono scagliati contro prendendolo a pugni, uno di questi lo ha ferito alle braccia con arma da taglio. Dalla dinamica delle due aggressioni è possibile che il responsabile sia la stessa persona: la polizia di Stato indaga per identificarlo. Le due vittime sono state entrambe trasportate al San Raffaele, rispettivamente in codice giallo e verde. (Rem)