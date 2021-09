Covid: Marin (CI), sì al certificato verde anche nel trasporto pubblico locale e nelle aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Marin, deputato e capogruppo di Coraggio Italia alla Camera, ha affermato: "Sono perché il Green pass venga utilizzato anche nel trasporto pubblico locale e nelle aziende. Questo strumento - ha continuato il parlamentare - serve anche per ricordare a tutti che bisogna vaccinarsi. Abbiamo passato mesi tremendi con migliaia di morti, terapie intensive e ospedali pieni, chiusi in casa in lockdown a nasconderci dal Covid. Ora con il vaccino abbiamo finalmente l'arma per combattere il Sars-Cov-2". Ospite ad "Agorà", su Rai3, Marin ha proseguito: "Il Green pass serve per dire agli italiani che la libertà individuale deve stare insieme alla responsabilità collettiva. Non si può danneggiare gli altri. Io ho presentato un emendamento per chiedere un piano di tracciamento nazionale con tamponi molecolari. Ed è una cosa ben diversa dal dire 'i tamponi antigenici siano gratuiti'. Nell'offrire tamponi rapidi gratuiti - ha aggiunto - è il messaggio che è sbagliato: perché è come offrire alle persone la possibilità di non vaccinarsi". (segue) (Com)