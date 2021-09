Taiwan: ministero Esteri, sempre più Paesi sostengono presenza Taipei all'Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre più Paesi "riconoscono la necessità di Taiwan di aderire alle organizzazioni internazionali, aumentando il sostegno alla nostra partecipazione a tali istituzioni". Lo ha detto Lily Hsu, segretaria generale del ministero degli Esteri taiwanese, in una conferenza stampa a Taipei. La funzionaria ha anche dichiarato che "i contributi dati da parte di Taiwan a livello globale, in particolare durante la pandemia di Covid-19, stanno aumentato le possibilità di adesione". Hsu ha affermato che "l'isola da tempo si sta impegnando per tornare all'Onu, ma un maggiore sostegno da parte di Paesi alleati aiuterebbe Taiwan a raggiungere il suo obiettivo ancora prima". La Cina si oppone con veemenza al ritorno dell'isola all'Onu o al suo ingresso nelle organizzazioni internazionali, sostenendo che Taiwan non è qualificata in quanto territorio cinese. (segue) (Cip)