Covid: Ianaro (M5s), test salivari e estensione validità certificato verde sono vittoria della scienza

- Angela Ianaro, deputata del Movimento cinque stelle in commissione Affari sociali, esprime "grande soddisfazione per l'approvazione di due emendamenti - continua - a mia prima firma al decreto legge sul Green pass volti a introdurre il test salivare molecolare per la concessione del certificato e a estendere la durata del Green pass a 12 mesi. Grazie a queste modifiche, basate sempre sulle evidenze scientifiche, la certificazione Covid è ora ancora più efficace e fruibile dai cittadini. È una vittoria della scienza e del buon senso". La parlamentare aggiunge in una nota: "Sono stati pubblicati diversi studi in questi mesi che hanno dimostrato l'affidabilità dei test salivari molecolari, e anche alcuni esponenti del Comitato tecnico-scientifico hanno preso posizione a supporto di questi strumenti. Era stato lo stesso ministero della Salute a specificare, in una circolare, che il campione di saliva può essere considerato un'opzione per il rilevamento dell'infezione da Sars-Cov-2 qualora non sia possibile ottenere tamponi oro o nasofaringei. Il M5s, da tempo - conclude Ianaro - chiedeva un utilizzo maggiore di questa metodologia di screening che oggi finalmente è realtà". (Com)