Speciale scuola: Sileri, no a obbligo vaccinale per studenti, auspico uso dei tamponi salivari per screening

- Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, si è detto contrario all'obbligo vaccinale per gli studenti. "Direi di no, anche perché c’è stata un’ottima adesione alla vaccinazione da parte dei ragazzi. Credo che la scuola ripartirà in sicurezza, è stato fatto tanto, anche se si può fare un passo in più sullo screening. Auspico l’uso dei test salivari perché per un’opera di screening per persone a basso rischio è una diagnostica che può essere utilizzata. Se vuoi fare un controllo a campione puoi tranquillamente utilizzare questo tipo di diagnostica più semplice, più adatto anche ai bambini piccoli", ha detto Sileri su Radio Cusano Campus. (Rin)