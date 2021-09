Speciale scuola: Bianchi, non più arredo urbano, pandemia ci ha messo con spalle a muro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La terza funzione della scuola è quella di costruire delle comunità, in cui il diritto sia legato alla solidarietà”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi intervenendo alla lezione aperta con lo scrittore Alessandro Baricco, organizzata dall’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire). “Preparare insieme il futuro della scuola diventa fondamentale - ha spiegato il ministro -. Dopo aver considerato la scuola poco più o poco meno di un arredo urbano, la pandemia ci ha messo con le spalle al muro e stiamo scoprendo che la scuola non è soltanto un pilastro della nostra comunità ma anche il luogo dove ricostruire a sua volta le nostre comunità. E’ una sfida che abbiamo davanti e non siamo soli”. (Rin)