Speciale scuola: Covid, ministro Istruzione britannico insiste su ritorno in classe ai livelli pre-pandemia

- Il ministro dell'Istruzione britannico Gavin Williamson, intervistato dall'emittente "Sky News", ha insistito sul fatto che il ragazzi devono poter tornare a scuola in una normalità pre-pandemica. Williamson ha aggiunto che il sistema di tracciamento sarà cruciale nell'evitare che il livello dei contagi salga. Gli esperti prevedono però un aumento dei casi di coronavirus coincidente proprio con la riapertura delle scuola in Inghilterra e Galles. "Stiamo cercando di restituire ai ragazzi un'esperienza scolastica il più normale possibile, senza negare che il problema è ancora reale" ha detto il ministro. Williamson ha anche aggiunto che c'è la possibilità di vaccinare la fascia d'età che va dai 12 ai 15 anni senza rallentare il processo di somministrazione delle dosi già in atto. (Rel)