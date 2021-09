Ambiente: Pd, transizione ecologica no slogan ma politica strutturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una polemica sbagliata, che distoglie dal vero problema della politica italiana: un vero piano, coraggioso e innovativo, lontano dalla tutela dei soliti noti, di transizione ecologica del sistema economico e sociale del Paese". Lo afferma Marco Furfaro e Nicola Oddati, della direzione nazionale del Partito democratico, sulle dichiarazioni del ministro Cingolani. "C'è un pianeta che sta scoppiando a causa dei cambiamenti climatici e - aggiungono - la politica, anche quella italiana, non è per niente all'altezza. Morti, posti di lavori che se ne vanno, ambiente distrutto - sottolinea -. Quali sono le risposte a tutto questo? La conservazione delle rendite che hanno portato a questo disastro? Le polemiche con gli ambientalisti? Forse è il caso di ricordare al ministro che la transizione ecologica non è uno slogan sul quale dibattere nei convegni, ma una politica strutturale, una visione d'insieme, un nuovo modello di sviluppo che coinvolge tutti i settori e comporta il coraggio di politici che sappiano guardare tra qua e vent'anni. Assistiamo invece a una conservazione delle solite politiche già fallite in passato: il ritorno alle trivellazioni, nessun piano per la decarbonizzazione dell'ex Ilva, poco rilievo a alle imprese che investono in energie pulite, nessuna messa in discussione dei soldi pubblici dati a chi utilizza fonti fossili. Si torna a parlare di nucleare, il che fa emergere esattamente il contrario di quanto denunciato verso gli ambientalisti dal Ministro, cioè una scarsa conoscenza del tema. Qui nessuno ha pregiudizi - concludono - ma ad oggi non esistono centrali sicure e nemmeno convenienti dal punto di vista economico. Altra cosa è la ricerca, da incentivare. Ma qui ed ora serve un piano per la transizione ecologica che abbia coraggio, innovazione e colga la sfida. Questo ci aspettiamo dal governo, il resto non serve al Paese". (Com)