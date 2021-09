Spagna: premier Sanchez, successo vaccinazione Covid è lezione del miglior patriottismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il successo dalla campagna di vaccinazione in Spagna contro il coronavirus è una "lezione del miglior patriottismo". Lo ha affermato il presidente del governo, Pedro Sanchez, dopo aver visitato il Servizio di vaccinazione centralizzato di Guadalajara, situato nel centro sportivo di San José, insieme alla ministra della Salute, Carolina Darias, e al presidente di Castilla-La Mancha, Emiliano Garcia-Page. "Si tratta di un patriottismo impegnato per la salute della persona e la salute di tutti, e un patriottismo di solidarietà perché siamo un Paese che non solo vaccina ma aiuta anche a vaccinare altri Paesi", ha evidenziato Sanchez. Il premier ha ricordato che la Spagna ha donato più di sei milioni di dosi all'America Latina. Durante il suo discorso, Sanchez ha dichiarato che il 70 per cento della popolazione ha già completato la vaccinazione e si è detto sicuro che il Paese vincerà questa battaglia "al 100 per cento". Il premier ha poi incoraggiato i cittadini che sono in ritardo a vaccinarsi per proteggere se stessi e i loro cari. "Uniti abbiamo risposto a questa pandemia e uniti sconfiggeremo questa pandemia", ha concluso Sanchez. (Spm)