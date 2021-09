Infrastrutture: Veb investe 23 milioni di euro in una funivia tra Russia e Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La holding pubblica di investimento Veb.Rr ha stipulato un accordo di cooperazione con la società di progettazione Zed Development per la costruzione di una funivia attraverso il fiume Amur sulla sezione del confine di stato russo-cinese tra le città di Blagoveshchensk (Russia) e Heihe (Cina). Lo ha annunciato la stessa società di investimento russa. "Il progetto prevede la costruzione di una funivia transfrontaliera per passeggeri con un terminal e uno spazio commerciale. Il volume degli investimenti di Vev.Rf ammonterà a 2 miliardi di rubli", si afferma nel comunicato. Il viaggio in funivia dalla Russia alla Cina dovrebbe durare tre minuti. Il traffico passeggeri totale supererà il milione di persone nel primo anno di attività, secondo le stime. (Rum)