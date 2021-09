Roma 2021: Matone-Maritato(Lega), al fianco degli urtisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fianco della categoria degli urtisti. Lo dichiarano in una nota congiunta i candidati del carroccio su Roma Matone e Maritato. "Concretezza, umanità, competenza: sono questi i valori che guidano la nostra azione di candidati in Campidoglio nelle liste della Lega. Insieme alla dottoressa Matone, stiamo affrontando una annosa vicenda che si trascina da troppo tempo e necessita di soluzioni immediate". Così commenta il candidato in Assemblea capitolina Michel Maritato, che ieri, insieme al magistrato Simonetta Matone, ha incontrato la categoria degli urtisti, "con una particolare attenzione alle loro istanze, che diventano, per il tandem un punto fondamentale programmatico". "Rivisitazione e redistribuzione degli spazi – ha spiegato la candidata– sono soltanto l'aspetto più evidente di una politica che deve sostenere l'acquisizione degli urtisti come patrimonio della cultura romana". (segue) (Com)