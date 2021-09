Roma 2021: Matone-Maritato(Lega), al fianco degli urtisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una storia secolare - continua la nota -, quella dei venditori di oggetti sacri e devozionali della religione cattolica. Hanno attraversato le epoche, superando rivolgimenti storici e politici, trasformazioni sociali, economiche, mutamenti dei flussi turistici e dell'interesse degli acquirenti. Ma sono sempre stati presenti, da quando nell'antichità attiravano i potenziali compratori con un lieve urto della cassetta porta oggetti appesa al collo – da qui il termine urtisti – fino ai primi banchetti nelle strade di Roma, tollerati e funzionali a numerosi papati". "La delegazione di venditori auditi per più di un'ora – chiarisce Simonetta Matone – ha evidenziato tutte le lacune, il disinteresse, l'incompetenza e la sciatteria di una giunta comunale assolutamente inadeguata a risolvere i problemi di qualsiasi categoria". "Grazie all'impegno della Lega e, in particolare, all'attenzione della dottoressa Matone, professionista del diritto ma anche donna ricca di umanità, siamo sicuri che, eletti in Campidoglio quella degli urtisti sarà una delle prime emergenze da risolvere", chiosa Maritato (Com)