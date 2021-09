Francia: rientro a scuola, Macron omaggia prof. Paty ucciso per le vignette su Maometto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel giorno del rientro a scuola in Francia il presidente Emmanuel Macron ha reso omaggio a Samuel Paty, il professore sgozzato nell'ottobre dello scorso anno fuori Parigi per aver mostrato delle caricature di Maometto in classe. Da Marsiglia, dove sta effettuando una visita di tre giorni, il capo dello Stato ha pubblicato un video sui social, esprimendo un "pensiero particolare per i genitori e i colleghi di Samuel Paty". "Nessuno ha dimenticato", ha affermato il presidente, ricordando che "il bel mestiere dell'insegnante è nel cuore della nazione". (Frp)