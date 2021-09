Carceri: Leone (M5s), gravi violazioni in gestione amministrativa e sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel giro ispettivo che "ho fatto quest'estate in otto carceri italiane ho constatato situazioni inaccettabili dal punto di vista del rispetto dei diritti umani e della dignità di ogni persona. Tra i tanti aspetti estremamente critici ne segnalo due in particolare". A denunciarlo in una nota è la senatrice del Movimento cinque stelle, Cinzia Leone. "Nella struttura di Barcellona Pozzo di Gotto - aggiunge la parlamentare siciliana - ho riscontrato una grave anomalia nella gestione delle buste paga dei detenuti lavoratori. Negligenze e omissioni determinano una costante riduzione delle loro retribuzioni. Questa questione l'ho già segnalata ai vertici del Dap che si sta muovendo di conseguenza. Un secondo aspetto riguarda diversi istituti penitenziari, dalla stessa Barcellona Pozzo di Gotto all'Ucciardone di Palermo fino a Siracusa: trovo inammissibile l'atteggiamento assunto dai dirigenti sanitari regionali nello svolgimento del loro lavoro. Spesso i detenuti - spiega - sono trattati in modo approssimativo e sbrigativo, se non addirittura sottoposti a trattamenti inumani, con una palese violazione del loro diritto alla salute e al benessere psico-fisico. Il risultato è che nei casi più estremi, mentre qualcuno temporeggia sull'interpretazione capziosa delle norme vigenti, i detenuti si suicidano o vengono lasciati morire. Nessuno - conclude Leone - può accettare che questo accada nel nostro Paese". (Com)