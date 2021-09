Uruguay: Paese ammesso nella Nuova banca di sviluppo dei Brics (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Uruguay, si legge nella nota, "avrà in Ndb una nuova piattaforma per promuovere la cooperazione in materia di infrastrutture e sviluppo sostenibile con i Brics e i prossimi nuovi membri". L'adesione a Ndb sarà effettiva una volta che il paese ammesso completerà le sue procedure nazionali e depositerà lo strumento di adesione. Insieme all'Uruguay, riferisce il comunicato, sono entrati a far parte della Ndb anche il Bangladesh, e gli Emirati Arabi Uniti. Dalla sua fondazione, nel 2014, Ndb ha approvato circa 80 progetti in tutti i suoi paesi membri, per un portafoglio di 30 miliardi di dollari. Nell'ambito della Banca rientrano progetti in settori come i trasporti, l'acqua e i servizi igienico-sanitari, l'energia pulita, le infrastrutture digitali, le infrastrutture sociali e lo sviluppo urbano. "L'espansione dei membri di Ndb è in linea con la strategia della Banca di diventare la principale istituzione di sviluppo per le economie di mercato emergenti", conclude la nota. (Cip)