Lavoro: Fassina-Libutti, ancora precari Zetema per G20 salute

- "Precari Zetema per G20 Salute. Il Comune di Roma, direttamente o attraverso le sue partecipate, è una delle più grandi macchine in Italia di precarizzazione e sfruttamento del lavoro attraverso i servizi esternalizzati affidati, di fatto, con gare al massimo ribasso". Così in una nota Stefano Fassina consigliere Sinistra X Roma e Giuseppe Libutti candidato di Sinistra civica ecologista. "È così per le mense - aggiungono - le pulizie e i servizi di trasporto nelle scuole. È così per gli assistenti educativi per studenti con disabilità. È così per il Teatro dell’Opera. È così per Zetema, dove il personale precario ha raggiunto livelli inaccettabili. Oggi, ancora una volta la Cgil e altre organizzazioni sindacali lo denunciano in riferimento a lavoratrici e lavoratori dei Musei Capitolini, dove verrà ospitato il G20 Salute nelle giornate del 5-6 Settembre. Al G20, il Governo Italiano e la sindaca Raggi faranno sfoggio delle nostre meraviglie artistiche assistiti da lavoratrici e lavoratori precari e sfruttati. È urgente una svolta: per internalizzare attività fondamentali e lavoratrici e lavoratori in esse impegnati. Soltanto così si può innalzare la qualità dei servizi per i cittadini. È stato un punto prioritario di Sinistra per Roma nella consigliatura al termine. Sarà un punto prioritario del programma di Sinistra civica ecologista per l’amministrazione Gualtieri".(Com)