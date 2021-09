Afghanistan: Sereni, resta priorità per nostra politica estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Afghanistan rimane una priorità dell'agenda della politica estera italiana. Vogliamo che ci sia la libertà di lasciare l'Afghanistan e quindi stiamo lavorando con i partner europei e internazionali e con la comunità internazionale per questo obiettivo". Lo ha detto il viceministro degli Esteri Marina Sereni, a margine della presentazione alla stampa del G20 Interfaith Forum, che si è tenuta presso l'Associazione Stampa Estera a Roma. Marina Sereni ha aggiunto: "Vogliamo preservare diritti delle donne e delle minoranze che in questi 20 anni hanno potuto vivere diritti nuovi, e vogliamo ovviamente garantire un'accoglienza per chi deciderà di venire in Europa e nel nostro Paese. Un'accoglienza di medio periodo, per lavorare sulla loro integrazione e inserimento. Parliamo di famiglie, donne, bambini che hanno tutto il diritto di continuare a vivere una vita dignitosa nel nostro Paese". (Civ)