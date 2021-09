Scuola: Cgil-Filt Cgil Roma e Lazio su trasporto disabili, Tundo inadempiente mette a rischio servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A ridosso della riapertura delle scuole, ci troviamo nuovamente di fronte all'irresponsabilità della società Tundo che gestisce il trasporto disabili individuale e collettivo scolastico, con il rischio di gravi ripercussioni sul servizio". Così, in una nota, la Cgil e la Filt Cgil di Roma e del Lazio. "I circa 260 lavoratori non ricevono da maggio la retribuzione dovuta - continua la nota -. Nonostante le loro giuste rivendicazioni e le pressioni per sbloccare la situazione ormai insostenibile, si sono avviate le procedure di raffreddamento con il Prefetto di Roma, fase propedeutica che può arrivare alla dichiarazione di uno sciopero se la Tundo non garantirà gli stipendi con continuità e regolarita'.". (segue) (Com)