Scuola: Cgil-Filt Cgil Roma e Lazio su trasporto disabili, Tundo inadempiente mette a rischio servizio (2)

- "Il Comune di Roma - prosegue la nota - più volte sollecitato a intervenire in modo risolutivo sul comportamento irresponsabile della società, non sembra interessato a scongiurare disservizi e disagi per i circa 5mila utenti che si avvalgono del trasporto per la frequenza della scuola nella città. Le conseguenze cadranno, inevitabilmente, oltre che sui lavoratori non pagati, sugli alunni che non potranno frequentare con serenità la scuola e sulle famiglie che, come ogni anno dovranno sobbarcarsi l'onere di garantire la frequenza ai propri figli: settimane e mesi di stress incertezza e fatica. Lo scorso anno, dopo una fase iniziale sempre problematica, anche per il diffondersi della pandemia, e caratterizzata da disservizi e criticità, abbiamo chiesto a Roma Capitale di intervenire prima dell'avvio dell'anno scolastico per prevenire tali emergenze derivanti dai reiterati atteggiamenti inadempienti della Tundo e da questioni di carattere organizzativo in modo da garantire finalmente un inizio dell'anno scolastico sereno a tanti ragazzi e alle loro famiglie e l'accesso al diritto allo studio agli studenti con disabilità come a tutti gli altri". (segue) (Com)