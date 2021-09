Scuola: Cgil-Filt Cgil Roma e Lazio su trasporto disabili, Tundo inadempiente mette a rischio servizio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è più accettabile che una fascia di popolazione che quotidianamente vive condizioni di difficoltà debba avere un servizio incerto precario irregolare e ci chiediamo se il Comune di Roma abbia a cuore il loro benessere di queste famiglie. Abbiamo chiesto alla commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali un intervento per accertare eventuali responsabilità in capo all'amministrazione Comunale che eroga il servizio, nel rispetto dei compiti che la legge le attribuisce. Ribadiamo comunque la nostra disponibilità a un confronto serio con Roma Capitale per individuare percorsi alternativi che possano portare a una soluzione del problema", concludono Cgil e Filt Cgil Roma e Lazio. (Com)