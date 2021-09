Covid: Sala, sì ai tamponi salivari gratuiti, ma no al green pass in metropolitana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sì ai tamponi salivari gratuiti, ma no al green pass in metropolitana, piuttosto “si resta sull'idea di scaglionare un po' gli orari di apertura”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando con i giornalisti a margine dell'inaugurazione del nuovo “Mercato centrale di Milano” alla stazione centrale. “Sì radicalmente sì, per lo meno rispetto all'ingresso nelle scuole potrebbe essere una soluzione – ha spiegato - spingo per il green pass, ma almeno lavoriamo sull'idea sui tamponi salivari”. Sul tema della possibilità di introdurre l'obbligo del green pass per accedere alla metropolitana, così come avviene per i treni a lunga percorrenza, Sala ha invece detto no, "mi pare che quello che il governo ha deciso cioè lavorare sul trasporto a lunga distanza, sia una regola di buonsenso da accettare”. Lavoreremo, ha concluso il sindaco, “più sugli orari della città, il prefetto sta completando gli incontri anche con i rappresentanti dei commercianti e credo che nei prossimi giorni sarà pronto a dire quello che intendiamo fare”. (Rem)