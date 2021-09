Balcani: presidente sloveno Pahor a colloquio con esponenti croato e musulmano della Bosnia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti croato e musulmano della presidenza tripartita bosniaca, rispettivamente Zeljko Komsic e Sefik Dzaferovic, hanno incontrato oggi a Bled il presidente sloveno Borut Pahor. A margine del Forum strategico in corso nella località slovena, i tre politici hanno avuto un colloquio incentrato sui rapporti bilaterali tra Bosnia Erzegovina e Slovenia. Anche la situazione politica complessiva nei Balcani occidentali è stata al centro del colloquio, in particolare per quanto riguarda la prospettive di integrazione europea. In quest'ottica è stata ribadita l'importanza dei preparativi per il summit Ue-Balcani organizzato dalla presidenza di turno slovena per il mese di ottobre. (Seb)