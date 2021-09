Milano 2021: Mariani (Civica ambientalista), presentate le liste per tutti i 9 Municipi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano in Comune sarà presente in tutti e nove i municipi di Milano, e nei municipi 3 e 7 sarà in coalizione con la Civica AmbientaLista. Le liste hanno raccolto le firme necessarie per presentarsi alle Amministrative del 3 e 4 ottobre, depositando oggi gli elenchi per i "parlamentini" di zona. Candidate e candidati provengono dall'associazionismo, dal mondo delle professioni e dello sport e hanno una forte presenza nei comitati di quartiere e nelle sezioni Anpi. Due le donne candidate, Irene Pizzocchero per Civica AmbientaLista nel municipio 3 e Laura Re Garbagnati per Milano in comune nell'8. Tra i candidati anche Gianni Belli presidente dell'Unione Inquilini che sarà in lizza nel municipio 9. "Ringrazio tutte e tutti coloro che hanno deciso di candidarsi nei municipi per la nostra coalizione portando la loro preziosa esperienza sul territorio – dichiara Gabriele Mariani – e chi in questi due mesi ha dedicato giorni interi alla raccolta delle firme. Naturalmente grazie a chi ci ha permesso di presentarci firmando per le liste. Un impegno commovente che ci ha consentito di ottenere questo primo importante risultato. "(Com)