Covid: Carnevali (Pd), validità green pass 12 mesi passaggio importante

- La validità di dodici mesi del green pass diventa "norma primaria, superando l’attuale scadenza di nove. Un passaggio molto importante, che si realizza grazie all’approvazione dell’emendamento presentato in commissione dal Partito democratico che rassicura e offre maggiori certezze ai primissimi vaccinati, a partire dal personale sanitario. Una scelta compiuta sulla base delle valutazioni scientifiche del Cts che confermano l’efficacia della proroga della validità del green pass, comprese le persone guarite e vaccinate con una dose". Lo afferma, in una nota, Elena Carnevali, capogruppo del Pd in commissione Affari sociali alla Camera e prima firmata dell’emendamento che proroga la validità del green pass. "Nell’attesa delle decisioni riguardanti l’eventualità della necessità del richiamo con una terza dose, oggi l’imperativo è concludere la campagna vaccinale estendendola a tutti coloro che possono vaccinarsi e, da questo punto di vista, il prolungamento a dodici mesi è certamente un incentivo a garantire la protezione personale e della collettività, a riacquistare maggiori spazi di libertà e a scongiurare il pericolo di nuove chiusure e lock down", aggiunge. (com)