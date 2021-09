Covid: M5s, da Lega grave presa posizione su green pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lega, che ha votato per il green pass in Consiglio dei ministri ad agosto, dopo nemmeno un mese cambia idea e, in Commissione alla Camera, vota contro il certificato verde. Non solo mostrando una schizofrenia politica assurda, ma strizzando l'occhio a quanti in questi giorni hanno manifestato contro uno strumento fondamentale per evitare nuove chiusure e garantire la sicurezza sanitaria". Lo affermano, in una nota, i senatori del M5s in Commissione Igiene e Sanità di palazzo Madama. "Manifestazioni, peraltro, dove non sono mancate aggressioni a cronisti, dove a Milano un gazebo del Movimento 5 Stelle è stato distrutto - aggiungono -. Il tutto seguito da minacce sui social a Luigi Di Maio, Lucia Azzolina. Il gioco che sta facendo la Lega è pericolosissimo, continuando ad abiurare il senso di responsabilità necessario per gestire un'emergenza sanitaria che ancora non è stata risolta". (com)