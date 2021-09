Russia: Putin, modernizzare porto di Korsakov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ritiene necessario modernizzare il porto di Korsakov in modo da contribuire lo sviluppo del settore ittico nazionale. Lo ha detto il governatore della regione di Sachalin, Valerij Limarenko, durante una riunione sullo sviluppo socio-economico del Distretto federale dell'Estremo oriente. Il governatore della regione orientale ha inoltre parlato dei piani per finanziare questi lavori. Secondo quanto spiegato da Limarenko, il capo di Stato ha sottolineato come sia necessario elaborare la proposta in sinergia con tutti i dipartimenti ma che "l'idea è molto buona". (Rum)