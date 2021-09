Sud Sudan: forze alleate a vicepresidente Machar in procinto di attaccare fazione rivale dell'opposizione armata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze alleate del primo vicepresidente del Sud Sudan, Riek Machar, si stanno muovendo verso un'area occupata dalle forze defezioniste del Movimento di liberazione del popolo sudanese all'opposizione (Splm-Io), comandate dall'ex capo di Stato maggiore Simon Gatwech Dual, con l'obiettivo di attaccarle. Lo ha dichiarato il generale di brigata William Gatjiath Deng, alleato di Dual e che si è fatto portavoce con i giornalisti dei movimenti dei defezionisti. Come riferito da "Sudan Tribune", secondo Deng le forze fedeli a Machar risponderebbero direttamente al generale Yieh Dak, vicino alle forze di intelligence, e starebbero per attaccarli. "Abbiamo informazioni che indicano che (le forze di Machar) stanno per attaccare la nostra posizione. Ma permettetemi di assicurare al pubblico che in realtà le potenti forze dell'Spla-Io (l'Esercito di liberazione del popolo all’opposizione, braccio militare dell'Splm-Io) sotto il comando del presidente ad interim e comandante in capo Simon Gatwech Dual, sono pienamente consapevoli degli imminenti attacchi alle nostre basi, ma in entrambi riceveranno una buona lezione", si legge in un comunicato firmato da Deng. (segue) (Res)