Sud Sudan: forze alleate a vicepresidente Machar in procinto di attaccare fazione rivale dell'opposizione armata (2)

- Il mese scorso, un gruppo di generali dell'Splm-Io guidato da Dual ha destituito Machar dal ruolo di leader del gruppo, scatenando lotte intestine fra le due fazioni della coalizione armata - la più partecipata e firmataria degli accordi di pace del 2018 - che hanno avuto un alto bilancio di vittime. Nei soli scontri del 7 agosto le forze di Machar hanno dichiarato di aver ucciso due comandanti e oltre 27 soldati "nemici" perdendo tre dei loro uomini, mentre quelle guidate dal generale Dual – che si è autoproclamato nuovo leader dell'Esercito di liberazione del popolo all’opposizione (Spla-Io) – hanno affermato in una nota di aver ucciso 28 persone e di averne perse quattro nei loro ranghi. Deng ha accusato Dak di essere la mente della scissione all'interno dell'Splm-Io, avvertendo che le loro forze sono in massima allerta e risponderanno a dovere ad un eventuale attacco. Al momento della scissione, suggellata dalla dichiarazione di Kitgwang, i defezionisti dell'Splm-Io hanno contestato a Machar un comportamento ritenuto individualista, accusandolo di aver "completamente fallito nel sistema di governance". Per i generali scissionisti, l'"incompetenza" di Machar non ha finora permesso al Paese di avere né una leadership solida, né uguaglianza trasparente ed efficace, a causa di una politica di "divide et impera" messa in atto negli ultimi otto anni all'interno del movimento, che ha portato a molte divisioni come a luglio 2015, agosto 2016 e marzo 2020. Oltre all'autoproclamato nuovo leader dell'Splm-Io Simon Gatwech Dual, il gruppo di generali defezionisti firmatari della Dichiarazione di Kitgwang comprende il generale Johnson Olony del comando del settore uno e il generale Thomas Mabor Dhoal del comando del terzo settore. (segue) (Res)