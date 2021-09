Sud Sudan: forze alleate a vicepresidente Machar in procinto di attaccare fazione rivale dell'opposizione armata (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come conseguenza della crisi, il presidente del Sud Sudan, Salva Kiir, ha ritirato la partecipazione del governo dai colloqui in agenda a Roma con l'Alleanza del Movimento di opposizione del Sud Sudan (Ssoma) a partire da oggi, 2 settembre. Lo riferisce "Sudan Tribune", citando l'annuncio dato dal capo dello Stato in parlamento. “Abbiamo deciso di sospendere l'iniziativa in corso per la pace di Roma guidata da(lla comunità di) Sant'Egidio. La nostra ricerca di una pace inclusiva non dovrebbe mai essere presa per debolezza e usata come una finestra per uccidere gli innocenti", ha detto Kiir ai deputati. Nel suo intervento, il presidente ha specificamente puntato il dito contro il Fronte di Salvezza Nazionale (Nas) - guidato dal generale Thomas Cirilo Swaka e membro del Ssoma - accusandolo di una serie di attacchi sull'autostrada che collega la capitale Giuba a Nimule, città vicina alla frontiera ugandese, e ponendo le condizioni per la ripresa dei colloqui con la partecipazione del governo. Negli attacchi, condotti il 16 agosto scorso e non rivendicati, sono state uccise decine di persone, tra cui due suore cattoliche. "I colloqui con Ssoma riprenderanno solo dopo che (i Nas) avranno smesso di uccidere persone innocenti e avranno dimostrato il loro impegno nei confronti dei documenti che hanno firmato a Roma. È solo quando soddisferanno queste condizioni che riprenderà un vero dialogo", ha detto Kiir, chiedendo le ragioni di quello che ha definito un accanimento del gruppo armato contro i civili sulle principali strade del paese, nonostante il loro impegno per l'accordo di cessazione delle ostilità. “Abbiamo firmato la Dichiarazione e le Risoluzioni di Roma con Ssoma e il nuovo impegno per la cessazione delle ostilità nel dicembre 2017, e la Dichiarazione di principi. L'obiettivo della firma di questi documenti era smettere di combattere e salvare vite innocenti. Questo era il nostro impegno per l'inclusione”, ha detto ancora Kiir, per il quale i combattenti del Nas continuano invece a violare gli impegni presi. (segue) (Res)