Sud Sudan: forze alleate a vicepresidente Machar in procinto di attaccare fazione rivale dell'opposizione armata (4)

- I colloqui ai quali il governo di Giuba ha deciso di non partecipare dovevano come detto iniziare a Roma oggi, 2 settembre, ospitati nella sede della Comunità di Sant'Egidio. A luglio il governo di transizione rivitalizzato di unità nazionale (RtGoNu) del Sud Sudan e i principali ex gruppi armati del Paese avevano infatti firmato a Roma due documenti nei quali stabilivano un'agenda comune e si impegnavano a lavorare insieme per raggiungere un accordo di pace definitivo tra le parti. Ne ha dato notizia la stessa Comunità di Sant'Egidio, mediatrice nei colloqui che si sono svolti nella sua sede a Roma dal 15 al 18 luglio alla presenza di rappresentanti governativi e delle delegazioni del South Sudan Opposition Movements Alliance-South Sudan United Front/Army (Ssoma Ssuf/A), del Ssoma-Real Sudan People's Liberation Movement (Ssoma Real Splm), oltre che di osservatori della comunità internazionale. Nella quattro giorni di incontri, che si inseriscono nel quadro dell’Iniziativa di Roma, le parti hanno firmato due documenti: la roadmap per l’inclusione di Real Splm e Ssuf/A nel meccanismo di verifica del cessate il fuoco (Ctsamvm) e la roadmap del dialogo politico sulle cause del conflitto, al termine della quale le parti si sono impegnate alla firma di un'intesa generale. Con il primo accordo, ha spiegato la Comunità di Sant'Egidio, Ssoma si impegna a stabilire un contatto di comunicazione con il Ctsamvm; a partecipare ad un workshop tecnico, organizzato da Ctsamvm e Sant'Egidio con Igad e Rjmec dal 2 al 5 settembre; a promuovere un corso di formazione per i militari, che saranno impiegati nelle strutture del Ctsamvm. Il secondo documento firmato dalle delegazioni impegna le parti in un’agenda di incontri che si terranno a Roma nei mesi settembre, ottobre e novembre 2021 e che porteranno, secondo l’auspicio dei mediatori di Sant’Egidio e degli osservatori internazionali, ad un accordo definitivo di pace tra le parti. All'incontro di luglio erano presenti rappresentanti dei governi di Etiopia, Kenya, Uganda, Sudan, Svizzera e Giappone, nonché rappresentanti dell’Unione Europea, di Igad, Unmiss, Rjmec e Ctsamvm, che hanno sostenuto i progressi compiuti. (segue) (Res)