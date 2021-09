Sud Sudan: forze alleate a vicepresidente Machar in procinto di attaccare fazione rivale dell'opposizione armata (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'annuncio della destituzione di Machar da leader del partito e delle forze militari Spla-Io è seguita la pronta smentita dello stesso vicepresidente. Machar ha negato di essere stato destituito dalla guida del Movimento di liberazione del popolo sudanese all'opposizione (Splm-Io) e sostituito dal generale Simon Gatwech Dual. Dopo aver convocato una riunione di emergenza del movimento di opposizione armata, riferisce "Sudan Tribune", il vicepresidente del Paese ha sostenuto che l'annuncio della sua destituzione avesse "lo scopo di far deragliare la formazione del comando unificato, la graduazione e il dispiegamento delle forze unificate", tutti aspetti che - ha detto - "rimangono una priorità eccezionale dopo la conclusione della ricostituzione della legislatura nazionale". Le dichiarazioni di Machar aggiungevano di fatto un nuovo tassello a quella che si è rapidamente configurata come una lotta di potere all'interno del principale movimento di opposizione del paese, e la cui stabilità rimane cruciale nel quadro dell'attuazione dell'accordo di pace firmato nel 2018 a Giuba dallo stesso Machar con il presidente Salva Kiir, primo passo concreto per un cessate il fuoco ancora di fragile equilibrio. In questo contesto la figura di Dual ha un peso non irrilevante dopo che a giugno scorso il generale ha rifiutato la nomina - attribuitagli dal presidente Kiir - di consigliere per la pace, preferendo difendere come condizioni l'attuazione di tutte le disposizioni dell'accordo rivitalizzato del 2018, come l'accordo di sicurezza. (segue) (Res)