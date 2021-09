Sud Sudan: forze alleate a vicepresidente Machar in procinto di attaccare fazione rivale dell'opposizione armata (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto l'alleato di ferro del vicepresidente Machar, Henry Dilah Odwar, ha abbandonato il Movimento di liberazione del popolo sudanese all'opposizione (Splm-Io). Odwar, riferisce "Sudan Tribune", non ha fornito alcun motivo per le sue dimissioni, ma la recente defezione di parte del movimento di lotta armata ha gettato un'inevitabile ombra sul suo allontanamento. Fonti vicine alla presidenza sostengono che il vero motivo della rinuncia di Odwar fosse quello di far deragliare l'unificazione delle ex forze ribelli e governative in un nuovo esercito nazionale, una parte fondamentale dell'accordo di pace del 2018 e che lo stesso presidente Salva Kiir è tornato a chiedere con forza. Secondo altre fonti, invece, sarebbe quasi certo che Odwar si sia unito ai defezionisti dell'Splm-Io, gruppo noto ormai come Kitgwang dal nome della dichiarazione rilasciata. Nei giorni della crisi il presidente Kiir ha chiesto ancora l'unificazione immediata del comando delle forze armate e ha incaricato il primo vicepresidente Machar e il vicepresidente Hussein Abdelbagi Akol di presentare la loro lista di candidati per il comando congiunto. "La presidenza ordina con forza l'immediata cessazione delle ostilità tra le forze Splm/A-Io, sotto il comando di Riek Machar Teny, e le forze separatiste Splm/A-Io, sotto il comando del generale Simon Gatwech Dual", si legge in un comunicato diffuso dalla presidenza al termine di una riunione di emergenza convocata dal capo dello Stato per discutere della Dichiarazione di Kitgwang. Kiir ha precisato che il comando unificato comprende le forze di difesa del popolo del Sud Sudan, i servizi di polizia e di sicurezza nazionale, il servizio carcerario, le forze forestali e la protezione civile. L'appello - tentativo in extremis di placare le violenze scoppiate in quei giorni fra i sostenitori dell'una e dell'altra fazione armata - non è tuttavia andato a buon fine. (Res)