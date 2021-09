Brasile: Bolsonaro approva con riserve fine della Legge sulla sicurezza del 1983

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha approvato la riforma che revoca la legge sulla Sicurezza nazionale, uno degli ultimi retaggi della dittatura militare degli anni 80, opponendosi però alle norme che, tra l'altro, punivano la "diffusione di notizie false" o le presunte "interruzioni del processo elettorale". La riforma, approvata in via definitiva dal Senato a inizio agosto, decretava non solo la caduta della legge del 1983 ma introduceva un nuovo catalogo dei possibili reati definiti come pericolosi per la vita democratica del Paese: dieci nuove fattispecie spalmate su cinque capitoli che integrano il codice penale. Ed è proprio su alcune di queste norme che è calato il veto del capo dello Stato. Bolsonaro ha azzerato l'articolo che prendeva sanzioni nei responsabili di una "comunicazione di massa ingannevole": chi promuove o finanzia, personalmente o tramite un intermediario" sui programmi di messaggistica privata, "campagne o iniziative per diffondere fatti che si sanno non veri e che sono in grado di compromettere l'integrità del processo elettorale". (segue) (Brb)