Brasile: Bolsonaro approva con riserve fine della Legge sulla sicurezza del 1983 (4)

- La norma su cui è stato posto il veto, ha spiegato Bolsonaro, poteva rivelarsi contro l'interesse pubblico dal momento che non chiariva se la punizione si sarebbe dovuta esercitare nei confronti di chi ha creato l'informazione "tendenziosa" o di chi l'ha rilanciata. Al tempo stesso obietta la difficoltà di individuare chi e come possa accertare che un fatto sia o meno "non veritiero". Il presidente ha anche posto il veto alla norma che prevedeva sanzioni contro chi ostacolava "il libero e pacifico esercizio del diritto di manifestare", rilevando la difficoltà nel definire - soprattutto nel momento dell'intervento delle forze dell'ordine - la manifestazione come "pacifica". La scure è calata anche sull'articolo che aumentava le pene per i militari ritenuti responsabili di reati contro lo stato di diritto, norma che introdurrebbe una discriminazione nei confronti di una parte della società e "un tentativo di prevenire espressioni di pensiero provenienti da gruppi più conservatori". (segue) (Brb)