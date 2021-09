Brasile: Bolsonaro approva con riserve fine della Legge sulla sicurezza del 1983 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ore precedenti l'intervento di Bolsonaro, diversi media locali avevano descritto la pressione esercitata dai militari per non far entrare in vigore la Riforma e tenere in piedi la vecchia Legge sulla sicurezza nazionale. Un testo, è la tesi più citata, che avrebbe comunque potuto impedire attacchi alla sovranità territoriale e costituire un valido argine legale a tentativi sovvertivi contro lo Stato e le istituzioni. I media hanno peraltro censito che la Legge ha avuto poche applicazioni reali dopo l'entrata in vigore della Costituzione del 1988, ma tornata di attualità proprio durante il governo Bolsonaro. Tra il 2019 e il 2020 la polizia federale l'ha usata per aprire 77 inchieste, il 285 per cento in più rispetto ai governi precedenti, scrive il quotidiano "Estadao". Quella di aver deciso in apparente disaccordo con i militari, sarebbe stata per Bolsonaro una scelta obbligata dal fatto che non avrebbe ottenuto il via libera del parlamento, che oggi grazie ad un ampio schieramento di partiti di centro ("Centrao"), garantisce sostegno al governo. (Brb)