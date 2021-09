Credito: Sileoni (Fabi), da Ue e Bce vincoli rigidi su prestiti a famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le banche "puntano su attività per loro poco rischiose, come la vendita di prodotti finanziarie e assicurativi, e tendono a erogare meno prestiti, un po' per la pressione dell'Unione europea e della Banca centrale europea che, con vincoli rigidi, pretendono banche con bilanci più leggeri e un po' per una rinnovata e ancora più radicale, rispetto al passato, competizione tra i gruppi bancari italiani. Quest'ultimo aspetto ci preoccupa molto". Lo ha detto il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, durante la trasmissione SkyTg24 Business. "La nuova fase di ulteriori aggregazioni che vivremo fino a tutto il 2023 - ha spiegato - accentuerà, ancora di più, questa competizione. Tutto ciò con il rischio che, pur di mantenere e di arrivare al primato della redditività e dei ricavi, le banche accentueranno la vendita verso la clientela, attraverso i lavoratori bancari, che sono le vittime, di prodotti finanziari anche a rischio". (segue) (Rin)