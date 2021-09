Credito: Sileoni (Fabi), da Ue e Bce vincoli rigidi su prestiti a famiglie e imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi ultimi tre anni il settore bancario ha vissuto una vera e propria rivoluzione, legata a un cambiamento radicale, non solo di un nuovo modello di banca nel suo complesso, ma anche di un modello di agenzia bancaria. Sono radicalmente cambiati i rapporti con la clientela e la nostra ricerca ha certificato e portato alla luce il sorpasso, chiamiamolo così, dei ricavi, dei guadagni per le banche legati alla vendita di prodotti finanziari e assicurativi attraverso importanti guadagni di commissioni rispetto ai ricavi legati all'attività sui prestiti, che tradizionalmente erano i guadagni più consistenti per il settore. Le banche - ha concluso - si sono trasformate e si stanno trasformando sempre di più in negozi finanziari: puntano di più a vendere prodotti finanziari e assicurativi, perché alto è il guadagno in termini di commissioni e puntano meno, molto meno ad assicurare prestiti a famiglie e imprese. Purtroppo, questa è la triste realtà". (Rin)