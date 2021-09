Romania: partito Pnl vota per confermare sostegno a premier Citu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio permanente del Partito nazionale liberale (Pnl), al quale ha partecipato il 70 per cento dei rappresentanti, ha adottato all'unanimità una risoluzione in cui viene ribadito il sostegno al primo ministro Florin Citu. Come annunciato dall'eurodeputato liberale Rares Bogdan, "l'ufficio permanente è stato convocato come da statuto" ed è stata adottata una risoluzione con "un voto unanime" a sostegno del primo ministro Citu. "L'ufficio permanente del Pnl ribadisce il suo fermo sostegno al proseguimento del lavoro di Florin Citu nella posizione di primo ministro del governo romeno. Il mandato affidatogli da tutti i partiti della coalizione è stato per lo sviluppo della Romania. Gli sviluppi degli ultimi mesi hanno confermato non solo l'impegno ma anche il successo della squadra di governo nell'andare avanti su questa strada", ha detto Bogdan. Il presidente del Pnl, Ludovic Orban, ha fatto sapere di non aver preso parte alla riunione del partito, convocata dalla squadra di Citu, spiegando di non essere stato informato di tale riunione. Negli ultimi mesi, tra Orban e Citu sono sorte delle tensioni a seguito della loro candidature alla carica di presidente del Pnl. I congresso dei liberali per la scelta della nuova leadership si terrà alla fine di settembre. (segue) (Rob)