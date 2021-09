Romania: partito Pnl vota per confermare sostegno a premier Citu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania si trova in questo momento in una situazione politica nella quale "nessuno ha nulla da guadagnare": qualsiasi uscita dalla coalizione porta alla perdita della maggioranza, ha detto il leader del Pnl Orban, in una dichiarazione alla stampa. Orban ha rivolto un "forte appello" al primo ministro Citu affinché capisca la gravità del momento ed al partito Usr Plus per non fare pressioni sul governo. "Siamo in una situazione politica dalla quale nessuno ha nulla da guadagnare, né il primo ministro Citu, né Usr Plus e nessun altro partito politico della coalizione di governo. Come presidente del Partito nazional liberale, sono innanzitutto il garante dell'unità del Partito nazional liberale, ma allo stesso tempo il mio obiettivo è garantire il funzionamento della coalizione che ha formato la maggioranza parlamentare ed è riuscita a investire il governo. Non possiamo governare senza che ciascuno dei partiti politici che hanno firmato l'accordo di coalizione sostenga il programma di governo", ha detto Orban sottolineando che l'unità della coalizione non può saltare in area per "ragioni congiunturali". (Rob)